Тимошенко має рецепт від політичного вірусу
Лідер БЮТ спрогнозувала результат
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО пропонує перед оголошенням дострокових парламентських виборів ухвалити нову редакцію Конституції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу у Києві.
Ю.ТИМОШЕНКО висловила думку, що у разі проведення референдуму про достроковий розпуск парламенту позитивну відповідь на ньому дадуть мінімум 60% учасників.
«Мінімум 60% людей не хочуть жити за такими стандартами, які започаткували в політиці, і особливо після політреформи», - сказала вона, додавши, що взагалі їй здається, що «політреформа – це політичний вірус, і для того, щоб перезапустити систему і позбавитись від вірусу, необхідно ухвалити нову редакцію Конституції».
Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що було б логічним оголосити дострокові вибори парламенту, а перед тим консенсусом у парламенті ухвалити нову редакцію Конституції.
«До речі, якщо Партія регіонів стверджує, що вона все ж таки хоче працювати на країну, то, думаючи про неї, вони просто зобов’язані підтримати дострокові вибори до Верховної Ради, а перед тим проголосувати за нову редакцію Конституції – це якщо думати про країну, а не про свої власні потреби», - наголосила вона.
Як повідомляв УНІАН, 11 лютого на мітингу в Черкасах лідери громадянських рухів “Народна самооборона” та «Європейська платформа для України» Юрій ЛУЦЕНКО та Микола КАТЕРИНЧУК заявили, що вимагатимуть проведення референдуму з питання розпуску Верховної Ради.