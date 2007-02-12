Тимошенко обіцяє Януковичу чіплятися за кожне слово

Фракція БЮТ підтримає закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики тільки за умови, якщо у ньому буде визначено євроатлантичний курс України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу у Києві.

Вона наголосила, що відповідно до стратегії БЮТ, Україна має інтегруватись до Європейського Союзу, а також здійснювати шлях до створення єдиної системи безпеки ЄС.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що якщо б хоча одне слово в законі по зовнішню і внутрішню політику суперечитиме стратегічному баченню БЮТ, члени фракції не голосуватимуть за цей закон.

Вона висловила переконання, що цей закон має бути ухвалено при консолідованій позиції усього парламенту.

Також лідер БЮТ розповіла, що законопроект про засади зовнішньою і внутрішньої політики, внесений до ВР Геннадієм УДОВЕНКОМ та Олегом БІЛОРУСОМ, не є законопроектом від фракції, а поданий особисто від цих депутатів. Вона зазначила, що цей проект закону не обговорювався членами фракції.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ 15 січня на засіданні уряду висловив думку, що ухвалення закону про зовнішню і внутрішню політику зніме двозначне трактування зовнішньої політики України.

Голова ВР Олександр МОРОЗ 10 лютого повідомив, що зараз над проектом закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики працює спільна група Верховної Ради і Кабінету міністрів, враховуючи пропозиції авторів попередніх проектів народних депутатів Геннадія УДОВЕНКА, Петра СИМОНЕНКА та Олега БІЛОРУСА.