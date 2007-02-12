Тарасюк вважає, що Росія діє за принципом “сам дурень”

Колишній міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК вважає, що Росія хоче “провалити” кандидатуру міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА, заносячи його у список персон нон-ґрата.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, за словами Б.ТАРАСЮКА, “мають бути вагомі підстави для того, щоб вписувати будь-яке прізвище у список персон нон-ґрата”.

“Коли посадова особа у взаєминах з Російською Федерацією відстоює позиції своєї держави, то це не може бути підставою для заборони їй в’їзду на територію Росії. Це, так би мовити, дитячий принцип “сам дурень”, - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він також наголосив, що “наявність прізвища майбутнього міністра МЗС Володимира ОГРИЗКА у списку персон нон-ґрата можна розцінювати як тиск на український парламент під час голосування за кандидатуру ОГРИЗКА на посаду міністра МЗС”.

Водночас Б.ТАРАСЮК додав, що недоцільно у даній ситуації послуговуватися інформацією із ЗМІ, і до відсутності офіційної позицій Російського МЗС воліє не робити передчасних висновків.

Як повідомило видання "Экономические известия", в`їзд на територію Росії може бути заборонений не лише депутату від "Нашої України" Петру ПОРОШЕНКУ, але й колишньому міністру закордонних справ Б.ТАРАСЮКУ та в. о. голови МЗС В.ОГРИЗКУ.