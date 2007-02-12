Тимошенко заставить дочку і зятя цілуватися на Майдані

Блок Юлії Тимошенко запрошує усіх закоханих 14 лютого взяти участь у флеш-мобі на майдані Незалежності в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу для преси.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ влаштує флеш-моб одночасних поцілунків на майдані Незалежності у День усіх закоханих.

Вона зауважила, що не знає, чи сама візьме у цьому участь, але її дочка Євгенія та її чоловік Шон КАРР планують взяти участь у флеш-мобі.