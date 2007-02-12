Тимошенко заставить дочку і зятя цілуватися на Майдані
13:24, 12 лютого 2007Політика
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БЮТ організовує флеш-моб
Блок Юлії Тимошенко запрошує усіх закоханих 14 лютого взяти участь у флеш-мобі на майдані Незалежності в Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу для преси.
За словами Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ влаштує флеш-моб одночасних поцілунків на майдані Незалежності у День усіх закоханих.
Вона зауважила, що не знає, чи сама візьме у цьому участь, але її дочка Євгенія та її чоловік Шон КАРР планують взяти участь у флеш-мобі.
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