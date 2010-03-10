Северінсен: несправедливо міняти правила посеред політичної гри

Колишній співдоповідач Моніторингового комітету ПАРЄ по Україні, данський політик Ханне СЕВЕРІНСЕН стурбована рішенням українського парламенту змінити правила формування коаліції.

«Несправедливо міняти правила посеред політичної гри», - йдеться в заяві Х.СЕВЕРІНСЕН, переданій сайту «Главком».

Поправки до Регламенту парламенту, які дозволяють формувати коаліцію не тільки з фракцій, а й з окремих депутатів, суперечать Конституції України і висновкам Конституційного Суду від 2008 року, заявляє Х.СЕВЕРІНСЕН.

На її думку, якщо нова коаліція буде сформована за новими правилами, «люди, які голосували на парламентських виборах 2007 року, побачать, що результати їх вибору зруйновано».

«Україні як ніколи треба дотримуватися чесних правил, - сказала Х.СЕВЕРІНСЕН. - Боюся, що корупційні угоди у Верховній Раді обернуться індивідуальним членством в коаліції. Це може призвести до повернення практики часів Леоніда КУЧМИ, коли парламентські коаліції будувалися не на основі політичних платформ, а на основі матеріальної вигоди й інших незаконних стимулів. Прийняття поправок до закону про Регламент ВР стане кроком назад у виконанні зобов`язань України перед Радою Європи».

Х.СЕВЕРІНСЕН також висловила занепокоєння відміною місцевих виборів. Вона вважає цей крок «серйозною загрозою місцевій демократії, що суперечить заявам політичних сил про те, що місцева демократія повинна зміцнюватися». Данський політик назвала відміну місцевих виборів, «по суті, переворотом».