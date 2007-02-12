Порошенко перейшов дорогу російській групі ”ГАЗ”?

Як відомо, народному депутатові Петру Порошенку заборонений в`їзд до Росії. Експерти, у тому числі і російські, шукають причини в його бізнес-проектах.

20 грудня в Борському районі Нижегородської області був закладений перший камінь в будівництво автоскладального виробництва компанією “Об`єднані транспортні технології” (ОТТ), засновниками якої стали компанії, що входять в концерн Порошенка “Укрпромінвест”. У церемонії закладки каменя брали участь губернатор Валерій Шанцев і віце-прем`єр України Андрій Клюєв. У виробництво передбачається інвестувати близько $800 млн. Проектна потужність заводу становитиме 160 000 легкових автомобілів (Chevrolet Lanos, Chevrolet Aveo і ZAZ Sens) і 6000 автобусів “Богдан-Іsuzu” в рік.

Заступник глави адміністрації Борського району з інвестицій Вячеслав Ковальов говорить, що проблем у ОТТ щодо будівництва заводу немає. Компанія вже одержала ділянку площею 50 га, збирається докуповувати ще 200 га і почати будівництво заводу вже навесні. Один з учасників ринку називає дозвіл місцевих властей на будівництво заводу дивним — фактично він руйнує економічні засади усередині регіону і саботує роботу групи “ГАЗ”, яка виробляє автомобілі “Волга” і автобуси — конкуренти продукції ОТТ.

“Мабуть, Порошенко перейшов дорогу комусь з наших бізнесменів, а наш уряд тісно пов`язаний з крупним бізнесом”, — відзначає Борис Шмельов, директор Центру порівняльних політичних досліджень.

"Ведомости"