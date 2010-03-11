Тимошенко: я, як могла, державу просто на руках з цієї кризи виносила

Екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО визнає, що в умовах кризи уряду доводилося вдаватися до управління фінансовою системою і економікою в ручному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції.

«Від кризи нікуди не можна було сховатися – ні суспільству, ні банкам, ні підприємствам, ні кожній людині. Але я, як могла, державу просто на руках з цієї кризи виносила. Так, це було ручне управління всіма процесами. І я не думаю, що погано в цьому зізнатися. Я визнаю, що було ручне управління всіма фінансовими і економічними процесами, тому що інакше утримати країну було просто неможливо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.