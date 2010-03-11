Вінський думає, що Тимошенко вже не повернеться на перші ролі

Голова партії “Народна влада” Йосип Вінський вважає, що Юлії Тимошенко не вдасться стати лідером об’єднаної опозиції, яким вона себе проголосила.

Про це політик заявив у четвер, 11 березня, в ефірі ТРК «Ера» в програмі “Доброго ранку, Україно!”.

«Я сумніваюся, що вона буде єдиним лідером опозиції. Я не думаю, що Ющенко піде з політики. Крім того, в «Нашій Україні» є ще кілька політиків, наприклад, Кириленко, які також будуть вважати себе опозиційними політиками, але які не будуть разом із Тимошенко».

За словами Й.Вінського, «Тимошенко, крім себе, нікого не бачить», вона «була егоїстичною у владі, тепер вона егоїстична в опозиції».

«Я переконаний, що Тимошенко вже не повернеться на перші ролі у виконавчій владі. Ющенкові й Тимошенко потрібно сьогодні в своєму політичному середовищі шукати нову молоду людину, яка ще не була при владі і не несе відповідальність за нинішню ситуацію. Треба підтримати цю людину, дати певні політичні поштовхи, поділитися досвідом. Час формувати нову, незаплямовану команду», - сказав Вінський.

Він також заявив про свою готовність підтримувати таких нових політиків. «Сьогодні на цьому полі вимальовується Арсеній Яценюк. Те, що він пішов в опозицію - мужній крок. Було б правильно, щоб політики, які вже були у владі і, на жаль, не справились з ситуацією, відійшли, не зациклювалися на собі, а попрацювали на нове покоління», - підкреслив лідер «Народної влади».