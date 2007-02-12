Затулін відхрещується від чорного списку

Директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН спростовує причетність свого інституту до розробки «чорного списку» українських політиків, яким заборонено в`їзд на територію Росії.

Про це К.ЗАТУЛІН заявив кореспонденту УНІАН сьогодні в телефонній розмові.

«У нас є свої уявлення про друзів і ворогів українсько-російських відносин. Але ми ніякого списку не складали. Інститут країн СНД є недержавною некомерційною організацією. Ми не є структурою, яка може вказувати МЗС та іншим структурам, які списки складати», - сказав К.ЗАТУЛІН.

При цьому директор Інституту країн СНД наголосив, що не може ані підтвердити, ані спростувати наявність такого списку. «Але ми не маємо жодного стосунку до цього», - заявив він.

Разом з тим, К.ЗАТУЛІН вважає, що відмова у в`їзді на територію Росії народному депутату України Петру ПОРОШЕНКУ є відповіддю російської сторони на відмову у в`їзді на територію України йому, а також Михайлу ЛЕОНТЬЄВУ і Глібу ПАВЛОВСЬКОМУ. «Саме з мене почався похід в Україні в боротьбі з відьмами, але тільки я був першим і єдиним, який намагається опротестувати рішення України в українському ж суді. Якщо мені не вдасться цього зробити в українському суді, то я звертатимуся до міжнародного суду», - додав він.

«Будь-який здоровий глузд підказує, що Росія не може нескінченно терпіти обмеження у в`їзді до України відносно своїх громадян, тому у відповідь на міру напоролися ті, хто зробив особливий вклад «у розвиток українсько-російських відносин», а саме – «помаранчеві», - впевнений К.ЗАТУЛІН.

Тим часом, директор Інституту країн СНД упевнений, що заборона П.ПОРОШЕНКА на в`їзд на територію Росії є «зайвим доказом того, що сторони повинні на взаємній основі відмовитися від такої практики». «Бо гіпотетично в такому списку можуть опинитися і ТАРАСЮК, і ОГРИЗКО, і інші», - наголосив він.

Довідка УНІАН. Сьогодні газета «Экономические известия» повідомила, що в`їзд на територію Росії може бути заборонений, окрім народного депутата від «Нашої України» П.ПОРОШЕНКА, колишньому міністру закордонних справ Борису ТАРАСЮКУ, а також в.о. глави МЗС України Володимиру ОГРИЗКУ.

За словами джерела в МЗС Росії, список потенційних персон нон-грата з України було передано в російське зовнішньополітичне відомство Інститутом країн СНД, який очолює депутат Держдуми К.ЗАТУЛІН.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого народному депутату П.ПОРОШЕНКУ заборонили в`їзд на територію Росії. 9 лютого в МЗС РФ заявили, що Москва заборонила в`їзд на територію Росії громадянину України П.ПОРОШЕНКУ у відповідь на впроваджену Україною практику "чорних списків" щодо російських громадян.

Торік Україна заборонила в`їзд до України віце-спікеру Держдуми РФ Володимиру ЖИРИНОВСЬКОМУ, депутату Держдуми, директору Інституту країн СНД К.ЗАТУЛІНУ, голові Фонду ефективної політики Г.ПАВЛОВСЬКОМУ, тележурналісту М.ЛЕОНТЬЄВУ.