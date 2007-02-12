Ющенко вніс зміни до складу РНБО
19:11, 12 лютого 2007Політика
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Василь Онопенко замінить одразу двох міністрів, якщо буде не проти
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вивів зі складу Ради національної безпеки та оборони міністра економіки Володимира МАКУХУ та міністра охорони здоров’я Юрія ПОЛЯЧЕНКА.
Крім того, Президент увів до складу РНБО голову Верховного Суду Василя ОНОПЕНКА (за його згодою), йдеться в Указі Президента, повідомляє офіційне Інтернет-представництво глави держави.
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