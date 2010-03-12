Янукович дав дітям війни 25-відсоткову знижку на комунальні послуги

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон “Про внесення зміни до Закону «Про соціальний захист дітей війни» .

Про це йдеться на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 16 лютого. Ним передбачено, що дітям війни надається право на переважне залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників; використання чергової відпустки в зручний для них час; одержання додаткової відпустки без збереження зарплати строком до двох тижнів на рік; виплата допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від стажу роботи.

Крім того, надається право на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва; безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області (Автономної Республіки Крим), за місцем проживання; право на 25-відсоткову знижку при платі за користування комунальними послугами (газом, електроенергією) у межах середніх норм споживання.

Передбачено також, що діти війни, що є інвалідами, мають право на стаціонарну медичну допомогу в госпіталях ветеранів війни. Госпіталізація проводиться при відповідних показаннях та наявності вільних місць.