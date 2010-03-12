У Януковича немає часу на роздуми

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за необхідність реформування системи державного управління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на координаційній нараді керівників правоохоронних органів України.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що стан справ у державі вимагає вжиття рішучих заходів щодо наведення порядку вже сьогодні. «Часу на роздуми немає, країна знаходиться в політичному, управлінському, економічному хаосі», - сказав він.

Президент зауважив, що найближчим часом потрібно визначити пріоритети, за якими країна буде реформуватися, і в першу чергу це стосується системи державного управління різних напрямків.