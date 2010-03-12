Новий голова МВС розказав, що вважатиме найважчим злочином
13:35, 12 березня 2010Політика
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Та обіцяв навести порядок
|Анатолій МОГИЛЬОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на координаційній раді керівників правоохоронних органів України.
Керівник МВС пообіцяв, що найближчим часом буде вжито дієвих заходів з наведення порядку, особливо у сфері дисципліни співробітників внутрішніх справ.
А.МОГИЛЬОВ попередив усіх керівників підрозділів МВС, що факти приховування правопорушення вважатиметься найважчим злочином, і до співробітника міліції, який приховуватиме злочини, вживатимуться найжорсткіші заходи.
А.МОГИЛЬОВ пообіцяв найближчим часом також представити нові кадри в МВС.
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