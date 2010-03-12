Новий голова МВС розказав, що вважатиме найважчим злочином

Новий міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ обіцяє найближчим часом навести порядок у роботі органів внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на координаційній раді керівників правоохоронних органів України.

Керівник МВС пообіцяв, що найближчим часом буде вжито дієвих заходів з наведення порядку, особливо у сфері дисципліни співробітників внутрішніх справ.

А.МОГИЛЬОВ попередив усіх керівників підрозділів МВС, що факти приховування правопорушення вважатиметься найважчим злочином, і до співробітника міліції, який приховуватиме злочини, вживатимуться найжорсткіші заходи.

А.МОГИЛЬОВ пообіцяв найближчим часом також представити нові кадри в МВС.