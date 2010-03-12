Начальник київської міліції написав рапорт про звільнення

Начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у місті Києві Віталій ЯРЕМА написав на ім’я керівництва МВС рапорт про звільнення.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, сьогодні В.ЯРЕМА зібрав особовий склад управління і подякував кожному підрозділу за роботу.

Разом з тим, як зазначив співрозмовник агентства, В.ЯРЕМІ пропонували залишитись на посаді начальника столичної міліції, але він відмовився. «Вірогідно із якихось своїх особистих міркувань», - припустив співрозмовник агентства.