Начальник київської міліції написав рапорт про звільнення
14:11, 12 березня 2010Політика
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"Вірогідно із особистих міркувань..."
|Віталій ЯРЕМА
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, сьогодні В.ЯРЕМА зібрав особовий склад управління і подякував кожному підрозділу за роботу.
Разом з тим, як зазначив співрозмовник агентства, В.ЯРЕМІ пропонували залишитись на посаді начальника столичної міліції, але він відмовився. «Вірогідно із якихось своїх особистих міркувань», - припустив співрозмовник агентства.
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