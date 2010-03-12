Депутати провалили закон про податок на нерухомість

Верховна Рада України не підтримала в першому читанні проект Закону України «Про податок на нерухоме майно (нерухомість)».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосувало 159 (при необхідних 226 - УНІАН) із 379 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонувалося запровадити податок на нерухоме майно (нерухомість) фізичних і юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, передбачений Законом України "Про систему оподаткування".

Планувалося, що податок буде стягуватися з усіх видів нерухомого майна, що перебуває у власності зазначених осіб на території України за винятком землі.

Ставки податку планувалося встановити у відсотках від прожиткового мінімуму встановленого на початок року за один квадратний метр сукупного розміру оподатковуваного майна, що належить зазначеним особам.

Законопроект передбачав справляння податку із загального сукупного розміру нерухомого майна, що становить 300 і більше квадратних метрів. Нарахування податку передбачалося централізоване. Тобто, відомості із державного реєстру нерухомого майна мали надсилатися до державних податкових органів за місцем реєстрації (проживання) платників податку.

В свою чергу, державні податкові органи, до встановленого числа поточного року мали аналізувати дані, що надійшли по кожній окремій особі, і встановлювати ставку і розмір податку в залежності від сукупного обсягу нерухомості, що перебуває у власності однієї окремо взятої особи.

Законопроектом не передбачалося надання пільг окремим категоріям населення у зв’язку з тим, що сплата податку, як уже зазначалося, мала здійснюватись у разі наявності у платників податку більше 300 кв. м. нерухомого майна. Тому платники податку, які мають у власності кількість нерухомого майна у таких розмірах, мали усі можливості (в т.ч. фінансові) для її оплати, вважали автори законопроекту.