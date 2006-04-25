Влада та страховий бізнес шукають порозуміння. Нарада з проблем страхування

Відбудеться Всеукраїнська нарада представників органів державної влади і страхового бізнесу з проблем та перспектив розвитку страхування в Україні. Організатор – Ліга страхових організацій України. Обговорюватимуться питання: “Про підсумки діяльності страхового ринку України у 2005 році”; “Формування законодавчої і нормативної бази страхування”; “Проблеми і перспективи розвитку страхування в Україні” (готель “Русь”, вул. Госпітальна, 4, зал “Еліта”). Реєстрація учасників з 9-00.