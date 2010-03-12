Тігіпко планує виграти

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО упевнений, що більшість у Верховній Раді України з часом збільшиться, уряду і Президентові вдасться провести реформи, і в результаті він як політик лише виграє, перебуваючи у складі Кабінету міністрів.

Про це С.ТІГІПКО заявив на прес-конференції в УНІАН.

"У нас достатньо стійка більшість, і я вважаю, що ця більшість тільки збільшуватиметься. Тому що я впевнений, що будуть дії – красиві, цікаві дії щодо стабілізації ситуації, і люди це оцінять. Я впевнений, що більшість ще посилиться", - сказав С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і уряд працюватимуть в одному напрямі. «У такій ситуації йти в опозицію я вважаю недоцільним. Ми маємо зараз максимально використати той шанс, який у нас є», - сказав С.ТІГІПКО.

Разом з тим, він зазначив, що чудово розуміє, що деякі політичні ризики для нього як для члена Кабінету міністрів все ж таки є.

«Я розумію, що для мене це певні політичні ризики, і розумію, що все залежатиме від того, що ми зробимо. Якщо дії будуть не виразними, не амбітними, і якщо ми не зможемо досягти результату, то, я впевнений, що це буде для мене політичною проблемою. А якщо вдасться досягти результатів, то з часом, я думаю, ми можемо не програти, а навпаки - виграти», - сказав С.ТІГІПКО.

Він також зазначив, що його рішення стати віце-прем`єр-міністром було підтримано бюро партії "Сильна Україна", лідером якої він є.