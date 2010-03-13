Литвин: треба заслужити право на опозицію

«Набагато простіше демонструвати опозиційність і з тієї ніші погукувати, покрикувати, поправляти, наставляти, але нічого не робити», - вважає голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав в інтерв`ю телеканалу «Рада».

«Щоб заявляти про свою опозиційність, треба спочатку хоч щось зробити для держави, для країни, для людей, треба заслужити право на опозицію», - заявив він, додавши, що більшість тих, хто присвоїв собі статус опозиціонерів, «не мають морального, навіть людського права про це говорити».

Відповідаючи на запитання щодо відсутності єдності у лавах опозиціонерів, керівник парламенту сказав, що він не вбачає нічого поганого у боротьбі за право називатися «власне опозицією». Головне, щоб у процесі цього змагання країна отримала позитив у вигляді обґрунтованих проектів законів і постанов, які будуть підтримуватися сесійною залою і виконуватися, сказав спікер.

В.ЛИТВИН також висловив думку, що опозиція «може, я би навіть сказав, зобов`язана сформувати опозиційний уряд». «Головне, щоб продукувалися пропозиції, рішення, і що не менш важливо, щоб був контроль за діями чинного Кабінету міністрів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, політолог Галина КУЦ на круглому столі, присвяченому принципам формування нової коаліції у Верховній Раді, звернула увагу на положення Регламенту, яке вимагає, щоб в парламенті була тільки одна опозиційна фракція або одне опозиційне об`єднання. Ця норма, на думку Г.КУЦ, провокує у Верховній Раді дискусії щодо центральної сили майбутньої коаліції, і водночас обмежує права самої опозиції: «Тому нині йде боротьба, хто - краща опозиція. Тут і ЯЦЕНЮК заявляє, і ТИМОШЕНКО. Цим регламентом опозиція вже утискується».

Раніше БЮТ заявив, що влада намагається створити підконтрольну опозицію. «У парламенті може бути технічний опозиційний уряд або якесь інший опозиційний уряд, який призначить В.ЯНУКОВИЧ», - сказав Микола ТОМЕНКО.