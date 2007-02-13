Азаров вирішив вивести Тимошенко на чисту воду

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО свідомо вводить людей в оману, коли заявляє, що участь Україні у проекті Єдиного економічного простору призведе до втрати суверенітету, до шкоди національним інтересам України.

Про це йдеться у заяві Міністерства фінансів України, розміщеній на сайті міністерства.

“Як прем’єр-міністр України у 2005 році, вона (Ю.ТИМОШЕНКО) не може не знати, що парафовані Україною у 2004 році угоди щодо ЄЕП не містять ані створення якогось «наднаціонального органу», ані інших механізмів передачі суверенних прав України будь-кому, ані створення митного союзу, ані посягань на грошово-фінансову політику України, які не містять неіснуючих планів введення «єдиної валюти», йдеться у заяві прес-служби Мінфіну.

Як наголошують автори заяви, “міфи про наднаціональний орган ЄЕП, передачу комусь суверенних повноважень – це «мертва коняка», гарцювати на якій безглуздо і смішно”. “У Юлії ТИМОШЕНКО 2005 року були всі можливості офіційно робити будь-які «викриття» і діяти”, додають у Мінфіні.

Натомість, нагадується у заяві мінфіну, Президент України Віктор ЮЩЕНКО Указом „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2005 року „Про формування Єдиного економічного простору” № 952 від 15.06.2005, окреслив, що основною метою участі України у формуванні та функціонуванні ЄЕП є створення зони вільної торгівлі без вилучень та обмежень.

“Проте уряд ТИМОШЕНКО переговори щодо ЄЕП продовжував, але в такий спосіб, що процес гальмувався. Так само, уряд ТИМОШЕНКО не публічно розірвав довготермінову, вкрай вигідну угоду на постачання в Україну російського газу й провалив переговори щодо туркменського газу”, заявляють у прес-службі Мінфіну.

Насправді, йдеться далі в заяві, “парафовані Україною у 2004 році угоди в рамках ЄЕП передбачали саме створення зони вільної торгівлі без вилучень і обмежень між Україною, Росією, Казахстаном і Білоруссю, визначали спрощення митних і прикордонних процедур для громадян і підприємств чотирьох країн. А також встановлювали дуже вигідні для України правила ціноутворення, за якими енергоносії й тарифи на послуги монополій мали бути однаковими для всіх учасників ринку з усіх чотирьох країн”. “Тобто, Україна отримувала солідні конкурентні переваги в межах спільного ринку ЄЕП”, заявляють у Мінфіні.

За даними прес-служби, паралельно з роботою у проекті ЄЕП, уряду Віктора ЯНУКОВИЧА у 2003-2004 роках вдалося укласти п’ятирічну угоду на постачання газу за найнижчою ціною, домогтися скасування експортного ПДВ на російську вуглеводневу сировину, розблокувати антидемпінгові обмеження для українських товарів, домовитись про соціальний захист українських робітників у країнах-учасницях ЄЕП.

“Всі ці вигоди для України, для наших громадян були відкинуті й перекреслені урядом ТИМОШЕНКО. Саме це було справжньою, а не міфічною шкодою для національних інтересів України”, стверджується в заяві.

Сьогодні, за словами авторів заяви, “здоровий глузд й інтереси України знову беруть верх. Універсал національної єдності передбачає завершення робіт щодо участі України у діяльності Єдиного економічного простору на принципах різнорівневої та різношвидкісної інтеграції з урахуванням норм і правил Світової організації торгівлі та створення на першому етапі зони вільної торгівлі без обмежень та вилучень у межах ЄЕП”.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що готова очолити боротьбу народу проти вступу України до ЄЕП на невигідних для держави умовах.

Коментуючи заяву першого віце-прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про наміри уряду активізувати роботу зі вступу України до ЄЕП, Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що підготовлений М.АЗАРОВИМ документ ще за часів першого прем’єрства Віктора ЯНУКОВИЧА передбачав створення наддержавного органу ЄЕП, який прийматиме всі життєво важливі для України рішення. За її словами, в цьому органі Україні відводилось 11 голосів, а Росії – 80.

Вона висловила переконання, що як тільки уряд піде на залучення України до ЄЕП зі створенням наддержавного органу, “як мінімум дві третини країни не буде роздумувати, що робити з цим урядом”. Лідер БЮТ пообіцяла, що як лідер політичної сили, стане “на чолі цієї боротьби”. “ЯНУКОВИЧУ і АЗАРОВУ ніхто не дозволить створювати на таких умовах ЄЕП, так само як і віддавати наші енергетичні можливості”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.