СБУ прослуховувала журналіста

Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного прослуховування співробітниками СБУ журналіста газети “Сегодня” Олександра КОРЧИНСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального прокурора Віктор ШОКІН сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, “кримінальну справу порушено за статтями Кримінального кодексу України “зловживання службовим становищем” та “підробка документів”.

При цьому він зазначив, що “дії, які були зроблені посадовими особами СБУ на той час, на мій погляд, є злочинними”.

В.ШОКІН зазначив, що прослуховування журналіста О.КОРЧИНСЬКОГО розпочалося після виходу влітку минулого року матеріалу в газеті за його підписом про місцезнаходження колишнього начальника Департаменту кримінальної розвідки МВС України Олексія ПУКАЧА. Було встановлено, що посадовими особами СБУ за підписом заступника голови СБУ Андрія КОЖЕМЯКІНА 25 червня 2005 року було заведено оперативно-розшукову справу відносно О.КОРЧИНСЬКОГО.

В.ШОКІН зазначив, що, згідно з законом про оперативно-розшукову справу (ОРС), рішення про її заведення приймає керівництво СБУ. Таким чином, рішення про заведення ОРС було прийнято “паном ТУРЧИНОВИМ”, а підписував його заступник А.КОЖЕМЯКІН, підсумував заступник генпрокурора.

Відповідаючи на запитання, які саме оперативні дії проводились відносно журналіста, В.ШОКІН сказав, що “це було прослуховування (телефонних розмов), інші заходи не проводились”.

При цьому В.ШОКІН зазначив, що ОРС була відкрита “відносно невстановлених посадових осіб генпрокуратури і громадянина О.КОРЧИНСЬКОГО”. Журналіст підозрювався у зловживанні службовим становищем як працівник правоохоронних органів, “ТУРЧИНОВ і КОЖЕМЯКІН його віднесли до цього”, зауважив В.ШОКІН).

В контексті сказаного заступник ген прокурора пояснив, що із постанови про припинення ОРС, яка була видана за підписом О.ТУРЧИНОВА 12 липня 2005 року, “дуже чітко видно, що пан КОРЧИНСЬКИЙ за моєю участю нібито розголосив інформацію, що є таємницею слідства. В той же час сама ОРС заведена була за підозрою О.КОРЧИНСЬКОГО у розголошенні конфіденційної таємної інформації особою, яка працює в правоохоронних органах”.

В.ШОКІН в контексті сказаного додав, що, згідно з законом про ОРС, для її відкриття потрібно, щоб людина підозрювалась у скоєнні тяжкого або особливо тяжкого злочину, в іншому випадку суд ніколи не дав би згоди на ОРС відносно О.КОРЧИНСЬКОГО.

У той же час В.ШОКІН сказав, що само ОРС було знищено за розпорядженням А.КОЖЕМЯКІНА. І тепер важко встановити, що саме знаходилось в цих матеріалах.

В той же час В.ШОКІН висловив сподівання, що в ході розслідування цієї справи “будуть розставлені всі крапки над “і” - хто це робив”.

Як повідомляв УНІАН, газета "Сегодня" 23 червня 2005 р. повідомила, що О.ПУКАЧ, який підозрюється у вбивстві Г.Гонгадзе, живий і перебуває в Ізраїлі. Видання стверджувало, що О.ПУКАЧА знайшли ізраїльські спецслужби. За "непідтвердженими даними" газети, "за ним поки що спостерігають, не затримуючи".

Пізніше деякі ЗМІ писали, що СБУ порушила справу за "злив" заступником генпрокурора Віктором ШОКІНИМ інформації щодо місця перебування в Ізраїлі О.ПУКАЧА.

Згідно з цією інформацією, у СБУ є начебто запис розмови В.ШОКІНА з журналістом газети "Сегодня".

10 серпня В.ШОКІН заявив, що ніхто з Генпрокуратури не причетний до витоку інформації у пресу про перебування в Ізраїлі генерала МВС О.ПУКАЧА. Щодо того, що є “прослушка” його розмови, яка підтверджує цей факт, В.ШОКІН заявив, що прослуховування його телефонних розмов у Генпрокуратурі будуть ретельно перевіряти.