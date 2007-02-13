Омельченко: у Києві чинні тільки ті тарифи, що були до 1 грудня

Київський міський господарський суд визнав розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30 жовтня 2006 року про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги незаконними і скасував їх.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні екс-мер столиці Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО.

«Київський міський господарський суд визнав розпорядження КМДА від 30 жовтня, підписані Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, незаконними та скасував їх. Тому з 1 грудня діють розпорядження минулих років, як в народі кажуть, діють старі тарифи», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

За його інформацією, таку постанову суд виніс сьогодні. Найближчими днями вона буде офіційно оприлюднена.

Крім того, О.ОМЕЛЬЧЕНКО зазначив, що в Києві також не діє рішення Київської міської ради від 8 лютого цього року щодо зменшення підвищених з 1 грудня минулого року тарифів.

«Рішення сесії від 8 лютого, яким передбачено зменшити тарифи, не діюче. Там теж грубе порушення – зміни внести з 1 грудня. Рішення сесії не має зворотної сили, як жоден закон, а до того ж воно стосується недіючих, неіснуючих розпоряджень», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Крім того, за його словами, на сьогодні це рішення Київради не підписано Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ та не опубліковано в газеті «Хрещатик», отже ще не діє.

«Таким чином, у грудні-січні-лютому діють колишні, старі тарифи», - наголосив екс-мер столиці.

Щодо сьогоднішньої постанови господарського суду, О.ОМЕЛЬЧЕНКО сказав, що в ній визначено цілий комплекс «грубих порушень» законодавства. Зокрема, те, що тарифи економічно необґрунтовані, непрозорі, крім того вони не погоджені з Антимонопольним комітетом, не пройшли експертизу і не зареєстровані в Мін’юсті. При цьому О.ОМЕЛЬЧЕНКО наголосив, що реєстрація в Мін’юсті – це не просто передача туди на підпис документів, вона передбачає цілу процедуру узгоджень.

«Це ціла процедура узгоджень. В Антимонопольному комітеті, економічні обґрунтування, експертиза, і після цього реєстрація і визнання чинними», - сказав колишній міський голова.

Щодо того, чи можлива, апеляція керівництва міста на рішення господарського суду, О.ОМЕЛЬЧЕНКО сказав, що це важко спрогнозувати. «Адміністрація нинішня непередбачувана. Дії її (можна називати правдивими словами, які є у словнику: волюнтаризм, авантюризм, афери) – це ті дії влади, які не передбачені, розраховані на легкий успіх або провал, непродумані і ведуть завжди до поразки влади», - відповів О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

На прес-конференції він також сказав, що найближчим часом у судах будуть розглядатися справи щодо повернення банку «Хрещатик» територіальній громаді Києва, щодо створення «з підробкою документів» «Київенергохолдингу». «Незабаром ми підтвердимо, що красти київське майно, київську власність, грабувати киян, як це було з тарифами, нікому не дозволяється, тому що це кримінальні злочини», - наголосив О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Паралельно, за словами О.ОМЕЛЬЧЕНКА, він буде займатися «незаконним наділом землі, яку за останні сесії роздано, розбазарено депутатам, наближеним до Л.ЧЕНОВЕЦЬКОГО, родичам», - понад 300 га землі, що належать київській громаді.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Київрада ухвалила рішення про підвищення тарифів з 1 грудня 2006 року лише в 2 рази, а не у 3,4 разу, як передбачалося рішенням від 30 жовтня 2006 року.