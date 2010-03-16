Тимошенко назвала три зайві міністерства

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО пропонує удосконалити структуру опозиційного уряду та скоротити кількість міністерств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала сьогодні на засіданні фракції БЮТ.

"У нашому уряді буде суттєве зменшення кількості міністерств, це буде шістнадцять міністрів всього. І більше їх насправді не потрібно", - заявила лідер об’єднаної демократичної опозиції.

Ю.ТИМОШЕНКО мотивувала свою пропозицію тим, що опозиційний склад міністрів має формуватися за європейською моделлю. "Це мусить бути європейський уряд, європейський стандарт, в якому міністерства - по функціям, а не галузям. Це дуже важливо", - пояснила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, зі складу опозиційного уряду буде, зокрема, виключено міністерства ЖКГ, промисловості, транспорту і зв’язку, оскільки вони представляють галузі, а не функції.

"У нас буде Міністерство економіки та інфраструктури, так, як це є в будь-якому сучасному європейському суспільстві. Я думаю, що це буде одна з візитних карток того опозиційного уряду, який ми створюємо", - підсумувала Ю.ТИМОШЕНКО.