Тимошенко порадила Азарову пересісти на коней
13:23, 17 березня 2010Політика
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Бо "машини у нього їздити не будуть"
Лідер БЮТ Юлія Тимошенко вважає непрофесіоналізмом заяви Миколи Азарова про несправність автомобіля прем’єра.
"Професіоналізм чиновника починається з того, щоб забезпечити роботу того, що тебе оточує", - сказала вона на прес-конференції в середу.
"Я впевнена, що в цього прем`єра і машини не будуть їздити, і в бюджеті не буде складатися баланс", - додала Тимошенко.
Також лідер БЮТ заявила, що "судячи з менталітету і віку тієї людини, Миколі Азарову було б доречніше пересісти на коней".
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