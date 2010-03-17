Тимошенко порадила Азарову пересісти на коней

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко вважає непрофесіоналізмом заяви Миколи Азарова про несправність автомобіля прем’єра.

"Професіоналізм чиновника починається з того, щоб забезпечити роботу того, що тебе оточує", - сказала вона на прес-конференції в середу.

"Я впевнена, що в цього прем`єра і машини не будуть їздити, і в бюджеті не буде складатися баланс", - додала Тимошенко.

Також лідер БЮТ заявила, що "судячи з менталітету і віку тієї людини, Миколі Азарову було б доречніше пересісти на коней".

Українська правда