Азаров нарікає, що Тимошенко лишила йому несправне службове авто

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ звинувачує свою попередницю Юлію ТИМОШЕНКО у доведенні економіки України до кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду, яке вперше проходить за участі журналістів.

«Криза продовжується. Про рівень управління країною, яка доведена до межі, можна розповідати багато», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому М.АЗАРОВ вважає, що такі висновки можна зробити лише завдяки одному прикладу. «Основний службовий автомобіль прем’єр-міністра виявився несправним. Машина прем’єр-міністра… Який порядок може бути в країні, коли у прем’єр-міністра несправний службовий автомобіль?», - запитав він.

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО користувалася власним броньованим автомобілем марки «Мерседес». «Виявляється, на власній, на особистій машині, хоча ні в декларації, ні в кількох зверненнях до людей ТИМОШЕНКО не згадувала, що має особистий броньований «Мерседес», тобто навіть у цьому слова розходилися зі справами», - додав М.АЗАРОВ.

«Ми зараз повинні повернути народу чесну і відповідальну владу, стабілізувати ситуацію, вивести Україну на стійкий розвиток, забезпечити проведення структурних реформ для нової якості життя в Україні», - заявив він.

За словами прем’єра, на відміну від попереднього уряду нинішній Кабінет міністрів сформований з професійних фахових людей.

М.АЗАРОВ зробив вступне слово українською мовою.