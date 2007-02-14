Тимошенко вийде у прямий ефір

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою до Вінниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, цією поїздкою Ю.ТИМОШЕНКО починає тур регіонами під гаслом «Велике прибирання». Мета туру – наведення порядку в органах місцевого самоврядування, змусити депутатів працювати для людей, а не для себе.

Основні вимоги Ю.ТИМОШЕНКО: знизити для населення тарифи на житлово-комунальні послуги та запровадити чесну і прозору процедуру продажу землі виключно на аукціонах.

Лідер БЮТ візьме участь у сесії Вінницької міської ради.

Орієнтовно о 14.00 у Вінниці відбудеться прес-конференція Ю.ТИМОШЕНКО.

О 17.15 на Вінницькій обласній державній телерадіокомпанії «ВДТ» відбудеться прямий ефір за участю лідера БЮТ.