Тимошенко вийде у прямий ефір
Лідер БЮТ поїхала наводити лад у Вінниці
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою до Вінниці.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, цією поїздкою Ю.ТИМОШЕНКО починає тур регіонами під гаслом «Велике прибирання». Мета туру – наведення порядку в органах місцевого самоврядування, змусити депутатів працювати для людей, а не для себе.
Основні вимоги Ю.ТИМОШЕНКО: знизити для населення тарифи на житлово-комунальні послуги та запровадити чесну і прозору процедуру продажу землі виключно на аукціонах.
Лідер БЮТ візьме участь у сесії Вінницької міської ради.
Орієнтовно о 14.00 у Вінниці відбудеться прес-конференція Ю.ТИМОШЕНКО.
О 17.15 на Вінницькій обласній державній телерадіокомпанії «ВДТ» відбудеться прямий ефір за участю лідера БЮТ.