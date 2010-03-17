Янукович прилаштував екс-спікера кримського парламенту
17:45, 17 березня 2010Політика
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Гриценко став радником
|Анатолій ГРИЦЕНКО
«Призначено радником Президента. Президент доручає роботу в якомусь регіоні, в даному випадку - це Крим», - повідомила по телефону кореспонденту УНІАН прес-секретар колишнього спікера Алла ГОРЄВА.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 березня, кримський парламент прийняв відставку представника Партії регіонів А.ГРИЦЕНКА з посади спікера й призначив замість нього виконуючого обов`язки лідера місцевої організації ПР, екс-президента будівельної корпорації «Укрросбуд» Володимира КОНСТАНТІНОВА.
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