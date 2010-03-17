Шуфрич зробив комплімент своїм заступникам у «родині рятувальників»

Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ представив колективу МНС своїх заступників, у тому числі сина заступника глави Адміністрації Президента Ганни ГЕРМАН - Миколу КОРОВІЦИНА.

Як повідомляє прес-служба МНС, сьогодні постановою Кабінету міністрів України було затверджено заступників міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи.

Зокрема, першим заступником міністра призначено Віталія БУТА, заступниками - Андрія СКІБ`ЯКА, Віталія РОМАНЧЕНКО, Андрія БОНДАРЕНКА та М.КОРОВІЦИНА.

Крім того, начальником Державного департаменту пожежної безпеки МНС призначено Василя АНДРІЄНКА.

Продовжують працювати у МНС перший заступник міністра Володимир АНТОНЕЦЬ, заступник міністра Володимир ХОЛОША та заступник міністра Михайло БОЛОТСЬКИХ.

Під час вступного слова Н.ШУФРИЧ сказав, що новопризначені заступники – це колеги, з якими за останні роки багато що вдалося зробити.

„Нині перед нами вже новий виклик і нові завдання, але те, що розпочали, ми маємо продовжити. Це, в першу чергу, питання підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, про це сьогодні була розмова з прем’єр-міністром”, - сказав він.

Також Н.ШАФРИЧ зауважив, що цієї весни очікується надскладний льодохід – такого рівня води у сніговому вираженні Україна не мала останні 30 років. Втім, він висловив переконання, що відомство виконає поставлені завдання, і доручив підготувати усі сили для максимального реагування, звертаючи окрему увагу на територію Києва та Київської області.

„Ми знову поруч. Я сподіваюсь, що родина рятувальників продемонструє здатність і можливість відповісти на виклик сьогодення. Я ще раз хочу звернутися до вас проявити максимальну концентрацію та відповідальність під час можливого весняного паводку і льодоходу”, – закликав Н.ШУФРИЧ.