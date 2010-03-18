У Тимошенко прокоментували учорашню «порцію бруду» від Азарова

Колишній перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що нова влада критикує уряд Юлії ТИМОШЕНКО, щоб приховати власну нездатність керувати країною і виправдати затримки з виплатою пенсій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

За словами О.ТУРЧИНОВА, “вчорашня порція бруду, яким чинна влада намагалася поливати уряд Юлії ТИМОШЕНКО, має просте і зрозуміле пояснення: замість обіцяного підвищення соцстандартів буквально наступного ж дня, щойно Президентом стане Віктор ЯНУКОВИЧ, уряд Миколи АЗАРОВА розпочав затримки з виплатою пенсій. Сьогодні ця затримка вже досягла 4-х днів”.

“Хочу нагадати, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО, незважаючи на важкі кризові роки, виплачував пенсії без будь-яких затримок”, - зауважив колишній перший віце-прем’єр.

В той же час, за словами О.ТУРЧИНОВА, “критикани співпраці уряду Ю.ТИМОШЕНКО з МВФ зараз випрошують 5 млрд. дол. на покриття бюджетного дефіциту. Причому, кошти випрошуються на те, що відсутнє в юридичному сенсі, оскільки уряд Н.АЗАРОВА не спромігся офіційно внести свій проект бюджету, хоча про його наявність говорили під час виборчої кампанії. Окрім того, вже на цьому тижні до 2 млрд. гривень було запозичено на внутрішньому ринку”.

“Тому, не викликає сумнівів, що критика своїх попередників чинній владі потрібна тільки для того, щоб за цією шумовою завісою приховати власну нездатність керувати країною та виконувати взяті на себе зобов’язанні”, - заявляє О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня під час зустрічі з Президентом України В.ЯНУКОВИЧЕМ голова Рахункової палати Валентин СИМОНЕНКО поінформував, що бюджет-2009 не виконано за жодним із показників. «А ті показники, що хоч якось підходять за нормами закону, практично сфальсифіковані. Особливо це стосується зовнішніх запозичень, виплат зарплат, а також роботи Пенсійного фонду», - наголосив голова Рахункової палати.

Відповідаючи на запитання Президента, ким саме були сфальсифіковані ці дані, В.СИМОНЕНКО сказав: «Колишнім урядом, котрий керував країною у 2008-2009 роках», додавши, що, за даними Рахункової палати лише по одному питанню, а саме – тендерних закупівель, – особистими розпорядженнями екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА або так званими протокольними рішеннями, без прийняття відповідних постанов Кабміну, державі лише поточного року завдано збитків у розмірі 20 млрд. грн. «Те, що скоєно злочин, – це стовідсотково. Тепер, щоб рухатися вперед, треба, щоб було і покарання за результатами скоєного злочину», – заявив голова Рахункової палати.