Луценко: що, собаки винні, що виграла Партія регіонів?!

Колишній міністр внутрішніх справ України, лідер Громадянського руху "Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО впевнений, що призначення Анатолія МОГИЛЬОВА на посаду керівника МВС є найгіршим вибором з кадрового резерву Партії регіонів.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив в інтерв’ю УНІАН. "Новий міністр МОГИЛЬОВ – найгірший вибір з кадрового резерву Партії регіонів Адже весь час дискутувалися прізвища ДЖИГИ, КОРНІЄНКА, КУП’ЯНСЬКОГО, навіть Рената КУЗЬМІНА", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши при цьому, що він "відчував, що буде МОГИЛЬОВ". "З однієї простої причини. Це людина – комфортна особисто для президента ЯНУКОВИЧА. Його роль зведеться до сліпого виконання будь-яких наказів, без запитань, чому і як. Навіть якщо на перешкоді стоять моральні або правові чинники. Хто є міністром – дуже важливо. Але компенсувати вузькість кругозору того чи іншого керівника може його команда", - пояснив екс-міністр.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, у нього серед заступників не було жодного, який би не попрацював на посаді хоча б років двадцять. "Тому, команда моїх заступників і начальників обласних управлінь – це був єдиний механізм, який працював у міліцейському вимірі, а я, політично призначена особа, коригував його діяльність, визначаючи пріоритети", - зазначив він.

Продовжуючи свій коментар щодо призначення А.МОГИЛЬОВА, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що вважає його людиною з не великим потенціалом для розвитку системи МВС. При цьому він наголосив, що "було б півбіди, якби на посаду його першого заступника поставили людину, яка чітко розуміє завдання оперативної служби МВС. Але першим заступником призначено екс-начальника внутрішніх військ ПОПКОВА, який ніколи за родом своїх занять не мав зв’язків із оперативно-розшуковою діяльністю. А це є ключовим завданням першого заступника. Тобто перший заступник, як і МОГИЛЬОВ, - це політичне призначення. Бо як і МОГИЛЬОВ, ця людина віддана Партії регіонів, аж до участі в незаконних діях проти Майдану".

"Зрозумійте, - продовжив Ю.ЛУЦЕНКО, - усі розмови про професіоналізм – це для лохів, насправді йде захоплення донецькою командою всіх можливих і неможливих посад. МОГИЛЬОВ служив начальником міськвідділу Макіївки, а звідти вийшов знаменитий авторитет Вася Біта, він же ДЖАРТИ. ДЖАРТИ став відповідати від Партії регіонів за Крим, недарма у 2007 році МОГИЛЬОВ поїхав начальником міліції від ПР у Крим. Нещодавно ходили чутки, що сам ДЖАРТИ почав розглядатися на керівника МВС, але, очевидно, зрозуміли, що незручно призначати його у зв’язку з його бурною молодістю. Усе ж таки біля МВС стоїть пам’ятник Шарапову і Жеглову, а з приходом ДЖАРТИ його б довелося міняти на Фокса й Горбатого… Тому вирішили, краще поставити його підручного".

У результаті таких кадрових ротацій, на переконання колишнього очільника МВС, може стати значне погіршення криміногенної ситуації. "Я прогнозую, що за результатами першого півріччя в нас значно зросте злочинність. І від того не тішуся, навпаки – дуже переживаю", - сказав він.

Підводячи риску в коментарі про нові призначення в МВС, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: "Якщо є політичне рішення щодо міністра – нема заперечень. Якщо він хоче мати своїх заступників, - це теж не викликає сумнівів. Але навіщо було знімати тотально начальників обласних управлінь, які є носіями інформації, пам’яті, оперативних напрацювань врешті-решт? Як пояснити, що вимагають написати рапорти від усіх підрозділів центрального апарату, аж до керівника підрозділу охорони праці та пожежної безпеки? Або рапорт начальника кінологічної служби? Що, собаки винні, що виграла Партія регіонів? Невже у зв’язку з перемогою ЯНУКОВИЧА собак дресируватимуть по-іншому?"