У БЮТ вважають, що ГАК відхрестився від Черновецького з переляку

Неминучі перевибори до Київської міської ради змушують “Громадський актив Києва” дистанціюватись від міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, вважає народний депутат від БЮТ Віталій ЧУДНОВСЬКИЙ.

Таку думку він висловив УНІАН, коментуючи сьогоднішні заяви лідера “ГАК” Олександра ПАБАТА. (УНІАН: О.ПАБАТ заявив, що фракція “Громадський актив Києва” не підтримуватиме ні опозицію, ні мера столиціЛ.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО).

Зокрема, за cловами В.ЧУДНОВСЬКОГО, “перспектива неминучих перевиборів до Київської міської ради змушує дистанціюватись від ЧЕРНОВЕЦЬКОГО сили, що пішли на політичний союз з ним. Першим цю тенденцію засвідчив “Громадський актив Києва” на чолі з Олександром ПАБАТОМ”.

“Рівень довіри до діючого мера столиці ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та очолюваної ним більшості в Київраді впав нижче будь-якого критичного рівня, - зазначив народний депутат. – Незважаючи на протидію мера, стає все очевиднішим, що відбудеться референдум про довіру до столичної влади, і вибори нового складу ради стають неминучими”. Відтак, підкреслив В.ЧУДНОВСЬКИЙ, “постає проблема політичного самозбереження тих сил, що зрадили своїх виборців і пішли в обслуговування до мера, оскільки так само очевидно, що виборці не вибачать їм зради”. Зважаючи на ці обставини, додав народний депутат, “політичні мігранти в особі “ГАКу” та його лідера поспішають запевнити виборців, що вони не причетні до оборудок команди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО із комунальним майном, землею та підняттям тарифів”.

Разом з тим депутат висловив сподівання, що “кияни відрізнять щирість та послідовність від політичного пристосуванства заради задоволення своїх грубих матеріальних інтересів”.

В.ЧУДНОВСЬКИЙ назвав цинічним лукавством слова О.ПАБАТА, що “”ГАК” займе свою власну позицію і виступатиме на єдино можливому для нас боці - за киян, оскільки після виборів “ГАК” зосередився на практичній роботі і став непомітним для більшості киян”.

“Найголовніша практична робота для киян в цей час полягала в протидії волюнтаристському підняттю тарифів, і саме в цей час “ГАК” на чолі з ПАБАТОМ зрадив виборців, перейшовши з опозиції до мера в стан його прихильників, і тим самим сприявши розвалу опозиції», - підкреслив В.ЧУДНОВСЬКИЙ (УНІАН: 15 квітня у Київраді БЮТ, Блок Віталія Кличка та “ГАК” уклали Угоду про співпрацю та створення коаліції демократичних сил Києва «Справедливий Київ»).

Як стверджує народний депутат, “ПАБАТ був одним з найактивніших борців проти тих, хто домагався зниження тарифів, протидіяв такому зниженню всіма можливими способами”. “Його ж (О.ПАБАТА) “практична робота для киян” полягала в лобіюванні власних земельних інтересів. Домігшись отримання ласих земельних шматків (УНІАН: посилаючись на рішення Київради, “Голос громади Києва” заявляв, що близько 30 га відведено під проект громадської організації “Стрітрейсінг”, почесним президентом якої О.ПАБАТ), і зрозумівши, що політично “ГАК” себе самознищив, він почав гарячково шукати вихід з цієї ситуації. На його думку, вихід полягає в тому, щоб відсторонитись від ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і закидати киян новими хвилями агітаційного ширпотребу, де “ГАК” та ПАБАТ виглядатимуть “білими та пухнастими”, - заявив В.ЧУДНОВСЬКИЙ.

“Я, однак, переконаний, - сказав народний депутат, - що кияни відмовлять у довірі політичній силі, очолюваній новоявленим земельним латифундистом. Для цього їм досить буде запитати себе: чому ПАБАТ та “ГАК” лише сьогодні стали випускати брошурки “Вся правда про тарифи” і мовчали тоді, коли треба було боротись за зниження цих тарифів і коли ця “правда” була потрібна як ніколи. Так само ПАБАТУ доведеться відповісти, чому його перехід з опозиції на бік ЧЕРНОВЕЦЬКОГО співпав з отриманням його структурами величезних земельних ділянок”.

Як зазначив В.ЧУДНОВСЬКИЙ, “ПАБАТ бідкається про те, що “мер ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не став мером для всіх киян”, що “він переживає тільки за бідних”, і висловлює хвилювання, “а хто буде переживати за середніх, за тих же багатих?”. При цьому народний депутат висловив переконання, що “після отримання десятків гектарів столичної землі, він (О.ПАБАТ) належить не просто до багатих, а до досить багатих людей, і, можливо, має всі підстави хвилюватись, що ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не подбає про нього”. “Але, відверто кажучи, це повинно мало обходити киян. Їм досить того розчарування, яке вони отримали, обравши до столичної влади таких людей, як ПАБАТ”, - резюмував В.ЧУДНОВСЬКИЙ.