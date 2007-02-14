ГАК виробив власну позицію: ані вашим, ані нашим

Фракція “Громадський актив Києва” заявляє про власну позицію в Київській міській раді і не підтримуватиме ні опозицію, ні мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це заявив лідер фракції Олександр ПАБАТ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"В пристрастях навколо нових тарифів виявилися усі ті вади і проблеми, що виникли як наслідок діяльності основних політичних сил, представлених в Київраді. Київ на сьогоднішній день розподілився на два табори. На одному боці барикад захищає свій політичний рейтинг мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, поряд з ним – його прибічники, які вважають, що мають право ділити народ на бідних і багатих. На іншому боці - опозиція. Вона добре розуміє, що боротьба за дешеві або безкоштовні комунальні тарифи і послуги, – це безмежна можливість нарощувати кількість своїх симпатиків. Опозиція готова довго розставляти сили і запитувати: “Ти за ЧЕРНОВЕЦЬКОГО або проти?”, мер готовий відстоювати свою позицію, ціна котрої, що найголовніше, - права киян. Такі забавки завжди добре виходили в політиків, але ГАК займе свою власну позицію. Ми не на боці мера і не на боці опозиції. Ми на єдино можливому для нас боці - за киян”, - сказав лідер фракції “ГАК”.

Він нагадав, що “ГАК” у Київраді представляють семеро осіб. “Після виборів ми спрямували свою діяльність на практичну роботу, - зазначив О.ПАБАТ, - натомість перестали вести активну публічну діяльність. Без публічної інформаційної підтримки своєї діяльності ми (спілка громадських організацій “Громадський актив Києва” – УНІАН) стали непомітні, на жаль, для більшості киян”.

Враховуючи це, “Громадський актив Києва” вирішив відновити свою активну публічну діяльність і 13 лютого розпочав першу масштабну після місцевих виборів інформаційну компанію “Вся правда про тарифи”.

О.ПАБАТ повідомив, що в рамках цієї акції активісти “ГАКу” знову почали роздавати довідкову літературу в інформаційних наметах, що встановлених по всьому Києву. У пакет довідкової літератури входить газета-спецвипуск “Вся правда про тарифи”, у якій надруковано аналітичні матеріали, експертні оцінки щодо підвищення тарифів на ЖКП; брошура “Підвищення тарифів. Як захиститися?”, де немає оцінок та політики, а виключно витяги з законів; листівки “Чи варто терпіти за неякісні послуги, якщо платити за них треба більше”.

“Ми хочемо, щоб у киян була можливість самостійно розібратися в ситуації і зробити не політичні, а власні висновки щодо ситуації в житлово-комунальному господарстві”, - сказав О.ПАБАТ.

На його думку, спочатку необхідно пояснити кожному киянину, навіщо необхідно підвищувати тарифи, коли ці послуги заплановано покращити і у скільки разів необхідно їх підвищити. “А просто говорити, що давайте збільшимо, а потім будемо по ходу п’єси розбиратися, то як на мене, це ставлення до більшості киян несправедливе”, - висловив переконання лідер “ГАКу”.

Він також висловив жаль з приводу того, що Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не став мером всіх киян. “Мер ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, на жаль, його проблема, що він не став мером для всіх киян. Він залишився політиком, спрямованим виключно на всій електорат. І переживає він тільки за бідних”, - сказав О.ПАБАТ.

Лідер фракції „Громадський актив Києва” у Київській міській раді Олександр ПАБАТ вважає, що тема імперативного мандату для місцевих депутатів використовується опозицією для того, щоб „не займатися реальною роботою, а роздмухувати пристрасті”.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами О.ПАБАТА, питання імперативного мандату „більшість киян не хвилює”. При цьому він зауважив, що деякі ЗМІ вже навіть друкують списки тих, хто може позбутися депутатського мандату, або задаються запитанням „Чи переформатується більшість?”. У зв’язку з цим О.ПАБАТ наголосив, що ця тема „не додає продуктивної атмосфери в залі міської ради, бо знову півроку піде на з’ясування питання, як-то кажуть, „хто кому Рабинович”.