Тимошенко радять не виправдовуватися, а напружувати Азарова

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що концепція роботи нового уряду на перші декілька місяців полягатиме в якнайжорсткішій критиці попередників, тому головне завдання опозиційного уряду – відійти від виправдувальної тональності дискусії і запропонувати конструктивний її характер.

Про це сказано в коментарі А.ГОЛОБУЦЬКОГО переданому агентству УНІАН.

За словами експерта, сьогодні існує велика ймовірність того, що технологи команди Президента Віктора ЯНУКОВИЧА провокуватимуть опозицію на дискусію у виправдувальному стилі. Водночас, уряду Миколи АЗАРОВА необхідно буде чимось наповнювати інформаційний простір в перші 100 днів роботи, і, швидше за все, це буде критика залишеної їм «спадщини».

«Разом з тим, тіньовий Кабмін ТИМОШЕНКО-СОБОЛЄВА цілком здатний змінити динаміку суспільної комунікації. Для цього їм необхідно запропонувати суспільству конструктивну дискусію у вигляді озвучування і постановок завдань чинному уряду», - переконаний А.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

На його думку, для переходу з влади в опозицію команді лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО знадобиться час - як для переформатування самої команди, так і для зміни способу мислення, діяльності і риторики виступів.

У цьому контексті А.ГОЛОБУЦЬКИЙ заявив: «Перехід з влади в опозицію завжди займає більше часу і зусиль, ніж зворотний процес. Проте у випадку з командою ТИМОШЕНКО, часу на розгойдування і переформатування команди, судячи з усього, піде небагато. Це свідчить як про цілісність команди, так і про готовність до роботи в складних опозиційних умовах – без владних важелів, серйозних фінансових ресурсів, доступу до центральних ЗМІ, можливостей ефективно впливати на поточний політичний процес».