Табачник не піде у відставку, навіть якщо студенти голодуватимуть

Міністр освіти Дмитро Табачник не піде у відставку, навіть якщо студенти оголосять голодування з такою вимогою.

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

Відповідаючи на питання, чи напише міністр заяву про відставку, якщо студенти оголосять голодування, вимагаючи його звільнення, Табачник сказав: "Ні, не напишу".

На питання, чи готовий він вибачитися за свої висловлювання щодо галичан, Табачник відповів: "Безумовно".

"Готовий і сказати, що я буду реалізовувати площадку діяльності міністра без політичних якихось упереджених поглядів, але тільки на ґрунті Конституції і законів", - заявив міністр.

"Але, як будь-яка людина, коли перестану бути міністром, чи на пенсії, все одно лишаю за собою політичні погляди говорити те, що є неправдою, те, що є фальсифікацією, те, що є перекрученням", - наголосив Табачник.

Українська правда