Шуфрич визнав єдину помилку уряду

Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ вважає, що єдиною помилкою уряду є невміння публічно представляти результати своєї роботи.

Таку думку Н.ШУФРИЧ висловив у інтерв’ю кореспонденту УНІАН (повний текст тут).

"Єдина наша помилка: ми не вміємо робити паблісіті нашої роботи. Ми, наприклад, не зуміли довести до людей, що наш бюджет соціальний. Тому що співвідношення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму для тих, хто працює, – найвище за всі роки незалежності”, – сказав Н.ШУФРИЧ.

Міністр також вважає, що проблема підвищення житлово-комунальних тарифів також закладена нормативними документами уряду Юрія ЄХАНУРОВА. “Нам на шию повісили тарифи. Ця проблема була закладена в нормативних документах уряду ЄХАНУРОВА. Ми вже маємо наслідки. Зауважте, не увійшовши в конфлікт з органами місцевої влади, за винятком Києва, де Мін`юст жорстко заборонив реєструвати тарифи, Генпрокуратура переглядає тарифи в цілому ряді міст, включаючи Дніпропетровськ. Фахівці виїхали, почали перераховувати, перевіряти: через прокуратуру, Мін`юст, інші контрольні органи стали попереджати: ви не маєте права так піднімати тарифи. І місцева влада стала переглядати у бік зменшення”, – додав він.

Н.ШУФРИЧ нагадав, що саме уряд Віктора ЯНУКОВИЧА вирішив проблеми, пов`язані з недофінансуванням бюджету в 2006 році. “Ми одержали бюджет з семимільярдною діркою. І закрили його на 104%. Ми справилися з цим завданням. При цьому, зверніть увагу: перестали зростати ціни на основні продукти споживання”, - пояснив представник уряду.

“Саме наша команда показала найкращі соціально-економічні показники”, - впевнений міністр.