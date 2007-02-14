Шуфрич: ніяких ядерних відходів у 30-кілометровій зоні не буде, крім...

Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ називає безпідставними заяви про звезення до Чорнобиля відпрацьованого ядерного палива.

Про це Н.ШУФРИЧ заявив у інтерв’ю кореспонденту УНІАН (повний текст тут).

“Підкреслюю: на території Чорнобильської зони ніяких інших відходів, окрім як з першого, другого, третього і, природно, четвертого реактора, який сьогодні знаходиться під укриттям, зберігати не передбачається. Розповіді про те, що до Чорнобиля звезуть відпрацьоване ядерне паливо, – безпідставні”, - сказав Н.ШУФРИЧ.

Крим того, за його словами, є угода з Росією, згідно з якою, Україна зможе одержувати і вивозити ядерне паливо після його відпрацювання. “Україна за це платить, але якщо там є умови для зберігання палива, то краще його вивозити, а не нагромаджувати у себе”, – впевнений міністр.

При цьому Н.ШУФРИЧ підкреслив, що будівництво сховища ядерних відходів для відпрацьованого ядерного палива з АЕС є першочерговим завданням МНС.

Як повідомляв УНІАН. 15 січня ц.р. у Міністерстві палива і енергетики України пройшли переговори щодо можливості будівництва в Україні сховища відпрацьованого ядерного палива за участю представників компанії Holtec International (США).

Нагадаємо, корпорація Нoltec international (США) наприкінці грудня 2004 року була визнана переможцем конкурсу зі створення сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР.

Тендер в рамках інвестиційного проекту будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива з Рівненської, Хмельницької і Південно-Української АЕС із залученням новітніх технологій у сфері зберігання ВЯП АЕС було оголошено в липні 2003 року. Умовами тендеру передбачалося будівництво «під ключ» і введення в експлуатацію пускового комплексу сховища ВЯП, а також передача відповідних технологій для подальшої перебудови сховища силами експлуатуючої організації.

Контракт між компанією НАЕК «Енергоатом» і Holtec International на проектування і спорудження в Україні СВЯП передбачає два етапи. Перша фаза передбачає підготовку ТЕО проекту, його оцінку урядом, необхідне узгодження в міністерствах і відомствах, обговорення з громадськістю, узгодження з місцевими органами влади, проведення референдуму щодо розміщення, затвердження парламентом.

Другий етап включає ліцензування, будівництво і введення в експлуатацію сховища. Вартість першої фази - 250 тис. дол. Вартість контракту на створення СВЯП - 145 млн. дол., з яких Holtec профінансує 90%.

Перше в Україні СВЯП введено в експлуатацію у вересні 2001 року на Запорізькій АЕС. У ньому зберігається відпрацьоване ядерне паливо тільки цій станції.