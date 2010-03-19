Янукович доручив Черновецькому надати пропозиції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ надати пропозиції стосовно вирішення першочергових проблем столиці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента за результатами зустрічі В.ЯНУКОВИЧА та Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

«Я запросив Вас, щоб обговорити ситуацію, яка склалася одразу з багатьох напрямків функціонування великого мегаполісу – столиці України», – зазначив глава держави. Президент України нагадав про своє доручення уряду розглянути проблеми міста, які хвилюють його жителів. В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що завтра в Кабінеті міністрів відбудеться нарада з питань вирішення нагальних проблем забезпечення життєдіяльності та подальшого розвитку Києва за участю членів уряду, керівництва Адміністрації Президента України, керівників міста та районних державних адміністрацій. «Київ є обличчям країни, і я хотів би, щоб воно було привабливим», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави доручив Київському міському голові надати пропозиції стосовно вирішення першочергових проблем столиці, а також стратегії розвитку міста. «Це важливе питання, яке стосується не тільки громади Києва, а й держави в цілому», - наголосив Президент. Він звернув увагу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, що останнім часом на адресу міської влади лунає багато критичних зауважень від громадян і засобів масової інформації. «Тому я хотів би поговорити з Вами з критичної точки зору, відверто, щоб зрозуміти, що треба зробити для вирішення першочергових проблем міста», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

В свою чергу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ подякував Президентові за увагу, яку він приділяє столиці, зокрема, за доручення уряду зробити все для допомоги столичному місту у розв’язанні найбільш болючих проблем.