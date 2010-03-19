Затулін назвав умову зниження ціни на газ для України

Росія знизить ціну на газ в обмін на продовження термінів базування Чорноморського флоту РФ у Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив депутат Державної думи Російської Федерації Костянтин ЗАТУЛІН сьогодні в розмові з журналістами в Донецьку в ході конференції «Російсько-українські відносини в нових політичних умовах».

На думку К.ЗАТУЛІНА, знижуючи ціну на газ, Росія покращує конкурентоспроможність українських товарів, і цим суперечить і не захищає свого вітчизняного виробника. Тому він вважає, що ціна за таку послугу повинна бути не менш високою з боку України - це продовження термінів базування Чорноморського флоту Росії в Криму.

«Промисловість, яка у вас працює, щоб продаватися до Росії, є конкурентом тієї промисловості, яка у нас працює, - пояснив К.ЗАТУЛІН, - Якщо ми це робимо (знижуємо для України ціни на газ – УНІАН), ми повинні розуміти, що даємо якісь конкурентні переваги українській промисловості, віднімаючи їх у російської промисловості».

Депутат російської Держдуми чітко сформулював своє бачення цього питання: «Умовно кажучи, дуже грубо, - ви залишаєте Чорноморський флот, а ми заради цього готові знижувати... (ціну на газ - УНІАН)».