Яценюк пояснив, чому не об'єднуватиметься з Тимошенко

Лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що не буде об`єднатися з Юлією ТИМОШЕНКО для ведення опозиційної діяльності.

Про це він сказав в інтерв`ю «Корреспонденту», яке розміщено на сайті “Фронту змін».

Зокрема, на запитання: «За яких умов Ви згодні об`єднатися з ТИМОШЕНКО?», А.ЯЦЕНЮК заявив: «Ні за яких». При цьому він додав, що «у ТИМОШЕНКО свій політичний шлях, у мене - свій».

За словами А.ЯЦЕНЮКА, «можуть бути узгоджені дії, але єдиної опозиції ні, я не розумію, що це таке». «У неї своя політична сила, своя програма, свої завдання», - сказав лідер «Фронту змін».

Відповідаючи на запитання про те, наскільки йому буде комфортно в статусі опозиціонера, А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що “лідером держави ніколи не станеш, не пройшовши через усе». «Я пройшов усю владу в країні - від міністра економіки Криму до спікера Верховної Ради. Тепер доведеться пройти опозицію», - сказав він, додавши, що «так загартовується нове покоління».

На запитання про те, чи не станеться так, що в разі переходу «Фронту змін» у опозицію ряд членів партії залишать її, оскільки «немає перспектив для отримання посад», А.ЯЦЕНЮК сказав: «Ті, хто повинен був піти, вже давно пішли». Говорячи про невелику кількість депутатів, які його підтримуватимуть у парламенті, А.ЯЦЕНЮК зазначив: «Ви думаєте в ТИМОШЕНКО ситуація краща?». «У них усе було добре. Вони сиділи у владі на ресурсах, на грошах, «мухи не кусали», прокурори не чіпали. А зараз цей картковий будиночок розсипався. Чим більша шафа, тим голосніше вона падає», - сказав лідер «Фронту змін».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що, працюючи в опозиції, «доведеться добиватися ухвалення законопроектів, критикувати діючий уряд». «Фактично вся опозиційна діяльність розгортатиметься на каналах телебачення й у роботі з людьми», - додав він, підкресливши, що «парламент – це лише один з інструментів».