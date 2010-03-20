Комуністи просять Януковича відмінити укази щодо Шухевича і Бандери

Члени фракції КПУ пропонують Верховній Раді України звернутися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням скасувати укази його попередника про присвоєння Степану Бандері та Роману Шухевичу звань Героїв України.

Відповідний проект постанови “Про Звернення Верховної Ради України до Президента України з приводу Указів Президента України «Про вшанування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті» від 28 січня 2010 року № 75/2010, «Про присвоєння С.Бандері звання Герой України» від 22 січня 2010 року № 46/2010, «Про присвоєння Р.Шухевичу звання Герой України» від 12 жовтня 2007 року № 965/2007, зареєстрований у ВР народними депутатами від КПУ Петром СИМОНЕНКОМ, Євгеном ЦАРЬКОВИМ та Володимиром ДАНИЛЕНКОМ.

В проекті звернення зазначається, що “напередодні 65-річчя Великої Перемоги нашого народу над фашистською чумою колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО замість того, щоб відзначити внесок видатних радянських військових діячів, військовокомандуючих Малиновського, Жукова, Толбухіна, Ватутіна, Конєва, Єрьоменка, особисто присвоїв Степану Бандері звання Герой України”. На думку членів КПУ, такі акти є не тільки “цинічною наругою над подвигом ветеранів Великої Вітчизняної війни, які врятували світову цивілізацію”, цими указами по суті схвалюється “зрадницька політика і кривава терористична діяльність оунівських колаборантів” та посилюють розкіл і соціальну напругу в нашому суспільстві.

Не випадково, зазначають автори проекту постанови, Резолюція Європарламенту від 25 лютого 2010 року (пункт 20) засуджує ці укази В.ЮЩЕНКА і рекомендує їх переглянути.

“З урахуванням вищенаведеного, заради пам`яті наших батьків і дідів, напередодні 65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, підтримуючи ініціативу Європейського парламенту, Верховна Рада України звертається до Президента України з пропозицією скасувати Укази Президента України «Про вшанування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті» від 28 січня 2010 року № 75/2010, «Про присвоєння С.Бандері звання Герой України» від 22 січня 2010 року № 46/2010, «Про присвоєння Р.Шухевичу звання Герой України» від 12 жовтня 2007 року № 965/2007”, - наголошується в проекті звернення.