Бабу Параску мало не згвалтували на Майдані

Учора легендарна Баба Параска прибула до Києва. Тернопільська революціонерка, володарка ордена княгині Ольги пройнялася закликом Юлії Тимошенко відзначити День закоханих на Майдані. Жінка чомусь лаяла Бокого, сказала, що приїхала щойно з Донецька і Запоріжжя, повідомила, що люди там зустрічали її дуже добре і привітно.

У той момент, коли кілька десятків пар злилися в поцілунку ( а це і був апогей акції), до баби Параски кинувся неголений, беззубий чоловік. Жінка почала втікати. Майданний мачо все ж таки наздогнав орденоносицю і почав обсипати пристрасними поцілунками...

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