Азаров дав Черновецькому 3 місяці, і велів залишити тільки двох замів

Київській владі відведено трьохмісячний термін для вирішення нагальних проблем столиці. Про це прем`єр-міністр Микола Азаров заявив сьогодні під час наради з керівництвом Київської міської державної адміністрації та керівниками центральних органів виконавчої влади з питань розв’язання нагальних проблем забезпечення життєдіяльності та подальшого розвитку міста Києва, повідомляє управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ.

«Ми відводимо небагато часу – три місяці максимум. Ці три місяці не означають, що ми вас відпускаємо у вільне плавання. Якщо ситуація не покращиться, то доведеться вживати більш жорстких заходів», - зазначив прем`єр-міністр.

Глава уряду запевнив, що київська влада для врегулювання ситуації має всі необхідні ресурси і можливості: «У нас є всі абсолютно можливості - і фінансові, і організаційні, я запевняю вас, щоб в Києві поправити ситуацію».

Азаров відзначив, що насамперед необхідно вирішити проблему управління в Києві. Для цього, за його словами, в першу чергу потрібно скоротити велику кількість зайвих посад перших заступників і заступників київського голови: «Скоротіть кількість нероб, чітко поставте перед кожним управлінням завдання. Залиште всього два перших заступники. Скоротіть кількість заступників, раціонально і чітко визначте відповідальність кожного заступника за певну ділянку роботи».

При цьому прем’єр закликав голів районних адміністрацій Києва співпрацювати зі столичною владою: «Глави районних адміністрацій, якщо ви продовжуватимете займати позицію критиків і не братимете участі в житті міста, то ваше місце займуть інші люди. Ви господарі в районах і відповідаєте за це».