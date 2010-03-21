Екс-прем'єр АРК відмовився від крісла міністра енергетики Криму

Колишній прем`єр-міністр Криму Віктор ПЛАКИДА відмовився від міністерського портфеля в АРК і продовжить свою роботу в Херсоні.

Про це заявив в інтерв`ю журналістам у Сімферополі новий кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ, повідомляється на офіційному сайті Партії регіонів.

Зокрема, В.ДЖАРТИ повідомив, що пропонував екс-прем`єрові уряду автономії В.ПЛАКИДІ обійняти посаду міністра палива й енергетики Криму.

За словами В.ДЖАРТИ, В.ПЛАКИДА ще в четвер увечері погоджувався обійняти цю посаду, але потім відмовився від цього місця і заявив, що має намір виїхати на роботу в Херсонську область, куди головою обласної державної адміністрації був призначений кримський екс-спікер Анатолій ГРИЦЕНКО.

Як повідомлялося, 17 березня Верховна Рада Криму прийняла відставку членів Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКА і Віктора ПЛАКИДИ з посад спікера і прем`єра, обравши замість них "регіоналів" Володимира КОНСТАНТИНОВА і Василя ДЖАРТИ.

18 березня А.ГРИЦЕНКА було призначено на посаду губернатора Херсонської області.