У Нашій Україні Шуфрича вважають шизофреніком

“Я давно знаю Нестора Шуфрича, ще по Верховній Раді попереднього скликання. Це, м’яко кажучи, людина оригінальна у найгіршому сенсі цього слова”, - зазначив народний депутат, член фракції “Наша Україна” Ярослав Кендзьор коментуючи останнє інтерв`ю міністра МНС агентству УНІАН.

“Навіть будучи міністром з питань надзвичайних ситуацій, він продовжує дозволяти собі найабсурдніші висловлювання”, - вважає Кендзьор.

“Говорити про те, що у законі про Кабінет міністрів немає жодних порушень Конституції, зухвало і безглуздо. По-перше, дати остаточну оцінку відповідності Основному закону окремих норм закону про Кабінет міністрів може дати лише Конституційний Суд. По-друге, такі речі може говорити неофіційна особа, а не людина, яка є членом уряду, - наголосив народний депутат. - Тим паче, що деякі суперечності цього закону з Конституцією публічно визнавали і голова Верховної Ради Олександр Мороз, і той же прем’єр Янукович”.

“Тому я ці епатажні висловлювання не брав би до уваги. І раджу всім не особливо реагувати на всю цю шизофренію Шуфрича”, - зауважив Ярослав Кендзьор.

Нагадаємо, що міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич у інтерв’ю УНІАН зазначив, що парламентська коаліція має намір поглиблювати конституційну реформу у напрямку позбавлення Президента його повноважень. Він також наголосив, що не бачить неконституційних положень в законі про Кабінет міністрів.

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