Призначено точний час закриття Верховної Ради

Погоджувальна рада лідерів фракцій і груп парламенту ухвалила рішення закрити останню сесію Верховної Ради четвертого скликання, не розглядаючи жодного з запропонованих спікером організаційних питань, в тому числі і приведення до присяги суддів Конституційного Суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА Ігор СТОРОЖУК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на початку Погоджувальної ради В.ЛИТВИН повідомив, що до ВР звернулося багато народних депутатів з проханням дострокового припинити їхні повноваження у зв’язку з обранням їх мерами міст та депутатами місцевих рад.

Також, за словами В.ЛИТВИНА, на своїх звільненнях наполягали голова Вищого господарського суду України Дмитро ПРИТИКА і голова Верховного Суду України Василь МАЛЯРЕНКО.

Крім того, спікер пропонував сьогодні привести до присяги суддів Конституційного Суду України, призначених главою держави та з’їздом суддів.

О 13.00 відбудеться закриття роботи Верховної Ради України четвертого скликання.