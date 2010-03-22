Балогу впіймали на кордоні з чеком на 125 мільйонів євро?
Москаль написав Хорошковському
|Геннадій Москаль
“Віктор Балога, який має рахунки в швейцарських банках, неодноразово перебував на території Швейцарії, в т.ч. перебував у епіцентрі відомого інциденту з пожежею на одному з гірськолижних курортах, про який повідомлялось у багатьох ЗМІ, - пише нардеп. - Разом із цим, у відкритті банківських рахунків та провадженні незаконної комерційної діяльності В.Балога користується усілякою допомогою та підтримкою посла України у Швейцарії Ігоря Діра, який є вихідцем з Закарпаття та був призначений на цю високу посаду В.Балогою під час його роботи в Секретаріаті Президента України”.
За даними Москаля, вилучений німецькими прикордонниками банківський чек, “є справжнім і був виписаний відомим швейцарським банком, назва якого не розкривається”.
"За неофіційною інформацією Державної прикордонної служби, В.Балога дійсно в той час перетинав кордон України по дипломатичному паспорту, що використовується В.Балогою всупереч вимог чинного законодавства", - додав нардеп.