Балогу впіймали на кордоні з чеком на 125 мільйонів євро?

Німецькі митники затримали на кордоні зі Швейцарією колишнього голову Секретаріату Президента Ющенка – Віктора Балогу з незадекларованим банківським чеком на суму 125 млн.євро, стверджує самооборонець Геннадій Москаль. Сайт Народної самооборони наводить звернення нардепа до Голови Служби безпеки України Хорошковського з проханням перевірити, чи справді Балога поклав 125 млн.євро на рахунок у швейцарському банку, чому він досі незаконно користується диппаспортом, й чи не було у цій історії фактів сприяння з боку українського посла.

“Віктор Балога, який має рахунки в швейцарських банках, неодноразово перебував на території Швейцарії, в т.ч. перебував у епіцентрі відомого інциденту з пожежею на одному з гірськолижних курортах, про який повідомлялось у багатьох ЗМІ, - пише нардеп. - Разом із цим, у відкритті банківських рахунків та провадженні незаконної комерційної діяльності В.Балога користується усілякою допомогою та підтримкою посла України у Швейцарії Ігоря Діра, який є вихідцем з Закарпаття та був призначений на цю високу посаду В.Балогою під час його роботи в Секретаріаті Президента України”.

За даними Москаля, вилучений німецькими прикордонниками банківський чек, “є справжнім і був виписаний відомим швейцарським банком, назва якого не розкривається”.

"За неофіційною інформацією Державної прикордонної служби, В.Балога дійсно в той час перетинав кордон України по дипломатичному паспорту, що використовується В.Балогою всупереч вимог чинного законодавства", - додав нардеп.