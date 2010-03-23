Донецький губернатор: Євро-2012 як не фінансувалося, так і не фінансується

Донецьк при належному і своєчасному фінансуванні підготується до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року в намічені терміни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК заявив учора на прес-конференції.

Стосовно нинішньої ситуації з підготовкою Донецька до чемпіонату губернатор зазначив, що кошти, передбачені державною програмою, поки що не надійшли, але він переконаний, що віце-прем`єр-міністр з питань підготовки до Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ дуже скоро розв‘яже цю проблему.

«Євро-2012 на сьогодні як не фінансувалося, так і не фінансується”, - зазначив А.БЛИЗНЮК. Але він упевнений, що віце-прем`єром Б.КОЛЕСНІКОВИМ буде збудована система, “яка протягом тижня буде збудована до рівня годинникового механізму і буде запущена в роботу”.

За словами голови обладміністрації, «сьогодні у нас є мережевий графік, визначені точки неповернення по всіх позиціях… сьогодні ми визначили, що ми знаходимося у важкій зоні, але не в критичній».

«При забезпеченні фінансування ми закінчимо будівництво злітно-посадочної смуги, управління польотами, перонів, терміналу, привокзальної площі і об`їзних доріг навколо міста Донецька», - сказав А. БЛИЗНЮК. При цьому він додав: «Я говорю це, ранжируючи за значущістю (об`єктів при підготовці до Євро-2012 – УНІАН). Ми це виконаємо у намічені нами терміни».