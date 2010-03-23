У Тимошенко побачили, що команда Фірташа повертається

До управління газовим ринком в Україні повертається команда компанія «РосУкрЕнерго».

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, таку думку висловив народний депутат від БЮТ, член Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр ГУДИМА.

За його словами, олігарх Дмитро ФІРТАШ встановлює абсолютний контроль у газовій сфері України, про що свідчать останні кадрові призначення в двох ключових держпідприємствах - «Укргазвидобуванні» та «Укртрансгазі».

«Призначення близьких до ФІРТАША людей на ці об’єкти свідчать, що він спільно з ЛЬОВОЧКІНИМ і БОЙКОМ фактично захопив газовий сектор України і встановлює там свою диктатуру. До управління газовим ринком повертається команда «РосУкрЕнерго», - сказав народний депутат.

За його словами, встановлення Д.ФІРТАШЕМ контролю на українському газовому ринку є лише початком. «Насправді він прицілюється на значно більші дивіденди. Думаю, через деякий час ФІРТАШ зможе підім’яти під себе нафтовий сектор, прибравши до рук ще й «Укрнафту» і «Укртранснафту», - зазначив О.ГУДИМА.

Як повідомляв УНІАН, директором ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» призначено екс-менеджера Ostchem Holding AG (Австрія) Сергія ВІНОКУРОВА. Він почав виконувати обов`язки директора ДК «Укртрансгаз» з 22 березня.

51-річний С.ВІНОКУРОВ до призначення на посаду директора ДК «Укртрансгаз» працював виконавчим директором ТОВ Ostchem Україна. Входив до складу ради директорів Ostchem Holding. ТОВ «Ostchem Україна» є дочірньою компанією Ostchem Holding AG, що входить в Group DF співвласника RosUkrEnergo Дмитра ФІРТАША.

Директором дочірньої компанії «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» призначено Юрія БОРИСОВА.

За даними офіційного сайту Group DF, контрольованої співвласником RosUkrEnergo A.G. Д.ФІРТАШЕМ, до цього призначення Ю.БОРИСОВ обіймав посаду генерального директора компанії Ostchem Holding AG і члена ради директорів Group DF.