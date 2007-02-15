Третьяков нічого іншого від Ахметова не очікував

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Олександр ТРЕТЬЯКОВ вважає останні заяви народного депутата від Партії регіонів Рината АХМЕТОВА реакцією на об’єднавчий процес в помаранчевому таборі.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, про це він сказав, коментуючи сьогоднішні заяви Р.АХМЕТОВА про те, що він прекрасно сприймає об’єднання Партії регіонів та БЮТ

"У Партії регіонів та БЮТ навряд чи можуть бути спільні цінності", - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.

Він впевнений, що "такі заяви - реакція на об’єднавчий процес в помаранчевому таборі”. За словами О.ТРЕТЬЯКОВА, “після того, як БЮТ та “Наша Україна” підписали заяву про спільну опозиційну діяльність і почали створювати спільні об’єднання в регіонах, тобто розпочався об’єднавчий процес і на центральному, і на регіональному рівні, Партія регіонів вдалася до провокативних заяв".

О.ТРЕТЬЯКОВ також зауважив, що ніякої іншої реакції Партії регіонів на об’єднання помаранчевих він і не очікував.

Як повідомлялося, сьогодні Р.АХМЕТОВ, перебуваючи в Донецьку, заявив, що чудово сприймає об`єднання Партії регіонів з БЮТ і вважає, що це виведе країну на якісно новий рівень. «Коли дві сили поєднуються заради цінностей, що виведуть країну на якісно новий рівень, я це сприймають чудово», - сказав Р.АХМЕТОВ.