Симоненко згладжує претензії Грача?

Сьогодні ще рано судити про те, наскільки ефективні й виправдані ті або інші кадрові призначення в уряді, Адміністрації Президента та на місцевому рівні. Про це заявив лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Як повідомляє прес-служба КПУ, він підкреслив, що «відповідь на це питання ми отримаємо тоді, коли буде готовий проект Держбюджету, коли виконуватиметься закон про підвищення соцстандартів, тоді, коли й з яким результатом закінчаться газові переговори з Росією і як вирішуватимуться питання Єдиного економічного простору та Митного союзу». За його словами, про ефективність призначень можна буде також судити після того, як уряд визначиться з ціновою й тарифною політикою, перш за все, на енергоносії та комунальні послуги. «Оцінювати ефективність кадрових призначень можна буде й по тому, яка проводитиметься мовна політика, як вирішуватимуться питання відновлення історичної справедливості відносно наших ветеранів - переможців і героїв Великої Вітчизняної війни й так далі», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Водночас лідер КПУ підкреслив, що, ухвалюючи рішення про створення коаліції, КПУ керувалася, в першу чергу, необхідністю «виконання триєдиного завдання: усунення від влади печерних націоналістів, наведення ладу в країні й забезпечення благополуччя наших громадян через єдність влади, коли одна й та ж політична команда ухвалює рішення, втілює ці рішення в життя і відповідає за їх виконання». П.СИМОНЕНКО визнає, що «поза всяким сумнівом, кадровий потенціал - це один із ключових інструментів будь-якої влади й те, хто буде призначений на ту або іншу посаду, має не останнє значення з огляду ефективності роботи всієї системи влади». «Принцип «кадри вирішують все» - це аксіома» - сказав він. П.СИМОНЕНКО підкреслив: «Тому, як учасники коаліції, маючи професійно підготовлених фахівців для роботи на будь-яких рівнях і в усіх органах державної влади та управління, ми, природно, не можемо залишатися поза процесом формування всієї вертикалі влади, зокрема уряду й органів місцевого самоврядування». Але при цьому додав, що ще рано судити про ефективність і виправданість кадрових призначень в уряді, Адміністрації Президента й на місцевому рівні.

Як відомо, народний депутат України Леонід ГРАЧ в інтерв`ю агентству УНІАН говорячи про співпрацю фракції КПУ з Президентом України і урядом, сказав, що те «як обійшлися з комуністами, можна вважати, як мінімум, помилкою». Він підкреслив, що фракція стала складником коаліції, відправили у відставку уряд Юлії ТИМОШЕНКО, але «сформовано уряд практично цілковито силами «регіоналів». Із них же складається переважна більшість голів облдержадміністрацій». За його словами, виникає питання: «А ми для чого в коаліції? Ми що, не заслуговуємо того, щоб було декілька міністрів комуністів? Ми що, не заслуговуємо, щоб було декілька губернаторів комуністів?». «Заслуговуємо, звичайно – й за внеском у їхню перемогу, й за нашим ставленням до справи», - додав Л.ГРАЧ.

Також він критикує політику призначень на місцях, зокрема в Криму.