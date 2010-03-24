Партія регіонів зробила помилку, не провівши вибори?

Українські експерти вважають, що Партія регіонів зробила помилку, не погодившись на дострокові вибори до парламенту і в місцеві органи влади в травні, оскільки могла закріпити свій успіх на виборах Президента.

Про це йшлося під час прес-конференції.

Зокрема, політолог, заступник керівника Ради з національної безпеки і оборони України Дмитро ВИДРІН зазначив, що Партії регіонів необхідно було одразу після виборів Президента проводити і дострокові вибори до ВР. Він пояснив це ти, що на сьогодні ті політичні сили, які представлені в парламенті, не повною мірою віддзеркалюють ситуацію в Україні. «Верховна Рада неадекватна нинішньому часу та запитам суспільства», - сказав він.

Д.ВИДРІН вважає, що ПР на дострокових виборах могла б перевищити показник в 40%.

В свою чергу директор українського філіалу Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ зауважив, що регіонали припустилися помилки, перенісши місцеві вибори з травня на більш пізній термін. «Якби вибори були проведені в травні, то вони б отримали набагато більше місць в місцевих органах влади, ніж це буде восени», - сказав він.